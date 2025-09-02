Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) zieht sich von ihren Standorten in Dubai und Abu Dhabi zurück. Private-Banking-Kunden in der Region werden künftig der Rothschild & Co Bank AG vermittelt. Dazu wurde eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Der Entscheid sei nach 20 Jahren Präsenz im Mittleren Osten «aus strategischen Überlegungen» gefällt worden, teilte das Finanzinstitut am Dienstag mit. Die LLB fokussiere in der Betreuung der internationalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab