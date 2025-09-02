Stück für Stück ging es in den vergangenen Wochen mit der Aktie von Siemens nach oben. Ein neues Rekordhoch oberhalb der bisherigen Marke von 244,85 Euro lässt beim Industriekonzern aber nach wie vor auf sich warten. Denn am Dienstag muss der DAX-Titel einen leichten Rücksetzer hinnehmen, nachdem es kritische Worte von Bernstein Research gibt.Inzwischen sei der ehemalige Konglomeratsabschlag bei Siemens nicht nur komplett aufgeholt, so Analyst Nicholas Green. Vielmehr würde die Aktie inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär