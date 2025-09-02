Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Mot-clé supplémentaire
Bern, 2. September 2025 - Die Vaudoise Versicherungen, eines der führenden Versicherungsunternehmen in der Schweiz, braucht mehr Platz und zieht in Bern-Wankdorf an einen grösseren Standort. Der Umzug erfolgt im Rahmen der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in der Deutschschweiz. Die nachhaltig gebauten Räumlichkeiten in einem boomenden Ökoquartier werden den weiteren Wachstumsambitionen der Vaudoise gerecht und bieten zudem ein modernes, flexibles Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden.
Am neuen Standort bündelt die Vaudoise insbesondere für die Deutschschweiz zuständige Teams aus der Abteilung Leistungen Personenversicherungen Nichtleben, dem Departement P&C und Animalia. Hinzu kommen verschiedene weitere Teams, die ortsungebunden arbeiten. Gleichzeitig entsteht in Bern-Wankdorf neben dem Hauptsitz in Lausanne so ein weiterer Hub, den alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe nutzen können - sei es als Arbeitsplatz, für Schulungen oder für Sitzungen.
Kontakt für Medienschaffende:
Olivier Dessauges, Abteilungsleiter Corporate Real Estate, 021 618 83 93, odessauges@vaudoise.ch
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2191338
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2191338 02.09.2025 CET/CEST