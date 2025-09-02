Equinox Gold (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG) hat mit der Erzverarbeitung in seiner Valentine-Goldmine in Neufundland und Labrador begonnen. Damit setzt das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in seiner Wachstumsstrategie. Der erste Goldguss wird bereits im Laufe des Septembers erwartet - ein entscheidender Schritt für die Equinox Gold Valentine Mine, die künftig zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens zählen wird. Wer sich für Goldaktien interessiert, sollte auch unseren Wochenrückblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Gold Magazin