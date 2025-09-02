Das Photovoltaik-Unternehmen musste seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr nochmal anpassen. Zudem kündigte es eine Ausweitung der Restrukturierungsmaßnahmen an. Die SMA Solar Technology AG hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 nochmals angepasst. "Die für 2025 und die Folgejahre zu erwartende Umsatzentwicklung in der Division Home & Business Solutions hat sich im Laufe des dritten Quartals noch einmal deutlich verschlechtert", teilte das Wechselrichter- und Batteriespeicher-Unternehmen aus dem hessischen Niestetal am Montagabend mit. Aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
