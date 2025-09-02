Für das laufende Jahr hat SMA die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 nach unten korrigiert. Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen schlagen mit 170 bis 220 Millionen Euro zu buche. Der Aktienkurs des Unternehmens hat deshalb deutlich verloren. Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology AG hat seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Der Vorstand hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht und geht nun von einem EBITDA zwischen minus 80 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver