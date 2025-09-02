Die Intershop Communications AG hat eine Kapitalerhöhung von bis zu rund EUR 4,4 Mio. angekündigt und gibt 4,37 Mio. neue Aktien zu je EUR 1,00 aus, die vollständig durch Ankeraktionäre abgesichert sind. Die Erlöse sollen in die Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts, KI-Initiativen sowie Effizienzmaßnahmen zur Optimierung der Strukturen fließen. Parallel wurde der CEO-Wechsel von Markus Klahn zu Markus Dränert vollzogen. Gemeinsam markieren Finanzierung und Führungswechsel einen Reset: Sie stabilisieren die Bilanz, untermauern die strategische Agenda und geben der Cloud-Transformation von Intershop neuen Impuls. Angesichts der anhaltenden Verzögerungen eines Service-Projekts und eines zurückhaltenden Kundenumfelds erscheint zusätzliche Flexibilität zur Unterstützung von Investitionen bei gleichzeitiger Sicherung der Liquidität sinnvoll. Wir revidieren unser Kursziel auf EUR 2,00 (alt: EUR 2,60), was die resultierende Verwässerung widerspiegelt. Unsere Einschätzung bleibt bei KAUFEN. Am 11. September 2025 veranstalten wir einen virtuellen Roundtable mit Intershops Vorstand. Anmeldung unter: https://research-hub.de/events/registration/2025-09-11-14-00/ISHA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/intershop-communications-ag
