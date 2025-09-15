In dieser Ausgabe der Trader-Interview-Reihe spricht Andreas Bernstein mit Thomas Kolb über aktuelle Chancen an den Märkten ...
|259,60
|260,10
|15:51
|260,05
|260,50
|15:50
|14:31
|Trader-Interview mit Tipp Checker Thomas: Oracle, GE Aerospace, BAE Systems, Intershop & EVONIK
|In dieser Ausgabe der Trader-Interview-Reihe spricht Andreas Bernstein mit Thomas Kolb über aktuelle Chancen an den Märkten ..
|11:24
|Deutsche Bank lifts BAE Systems price target
|Fr
|BAE Systems: Rüstungsaktien wieder gefragt - Rekordhoch nur Frage der Zeit? Trading-Tipp des Tages
|Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal BAE Systems. Die Aktie des britischen Sicherheitskonzerns scheint die jüngste Konsolidierung beendet zu haben. Zuletzt gab es bullishe Signale. Das Rekordhoch...
|Do
|Thales wins contract in Peru; marks collaboration with BAE Systems
|Do
|BAE Systems surfaces autonomous submarine for military use
|13:06
|UBS stuft Evonik auf 'Neutral'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden...
|13:06
|BERENBERG stuft Evonik auf 'Hold'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Hold" mit einem...
|10:13
|UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Evonik Industries Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren!
|So
|Evonik: Analysten senken Kursziel DRASTISCH - Könnte die Aktie am Montag komplett einbrechen?
|So
|UAW, GE Aerospace reach tentative deal after Ohio-Kentucky strike
|So
|Industrials gainers and losers: GE Vernova gains the most, Boeing becomes the loser
|Sa
|Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact
|Sa
|GE Aerospace: Stabil steigende Aktie - wie lange hält der Auftrieb?
|Mehr Leistung, weniger Lärm: Darum sind Triebwerke des US-Konzerns beliebt. Ein weiterer Faktor stärkt die Aktie von GE Aerospace. Triebwerke mit Komponenten von GE Aerospace treiben die großen Verkehrsflugzeuge...
|Sa
|Bayer Aktie: Comeback nah? - Hensoldt, Intershop, LPKF Laser, Nordex und Renk im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
|Fr
|Analysten zu Intershop: Kapitalerhöhung und neue AI-Strategie im Fokus - Video
|Zur Intershop Aktie haben sich mwb research und Pareto geäußert. Beide Häuser halten an ihrer Kaufempfehlung fest, unterscheiden sich jedoch in den Kurszielen für den Anteilschein des Jenaer Unternehmens:...
|Fr
|Intershop Communications AG: Strategie gestärkt, Kapitalerhöhung untermauert Maßnahmen; Kursziel und Rating bestätigt
|Unser gut besetzter Roundtable mit Intershop markierte den ersten öffentlichen Auftritt des neuen CEO Markus Dränert. Das Management bekräftigte die AI-first-Strategie, mit bereits live geschalteten...
|Do
|Intershop: Wege aus der Krise
|Ziemlich genau 60 Minuten hat die digitale Investorenpräsentation von Intershop Communications auf mwb-Plattform gedauert. 60 Minuten Zeit, um für die noch bis zum 22. September 2025 laufende Barkapitalerhöhung...
|14:15
|Goldman Sachs vorsichtig bei Oracle: Cloud-Infrastruktur birgt Gefahren
|AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-Datenbanksoftwareanbieter Oracle hat ein Research-Update von Goldman Sachs erhalten, wobei sich die US-Investmentbank beim Unternehmen zurückhält. Goldman Sachs bestätigte...
|13:54
|KI-Aktien in der charttechnischen Analyse: Oracle, Microsoft, Adobe, Super Micro Computer