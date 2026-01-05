Summary: Cloud-Auftragseingang entwickelt sich besser als erwartet Net New ARR bleibt dennoch unter der bisherigen Prognose Umsatz und EBIT unverändert im Plan Intershop Communications hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst und dabei ein differenziertes Bild der aktuellen Geschäftsentwicklung gezeichnet. Während der Cloud-Auftragseingang stärker zulegte als ursprünglich erwartet, fällt der Net New ARR geringer aus als bislang prognostiziert. Warum eine Kennzahl schwächer aussieht, obwohl das Geschäft läuft: Konkret hebt Intershop die Erwartung für den Cloud-Auftragseingang an und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt