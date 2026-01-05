Intershop hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert, nachdem die Cloud-Buchungen zum Ende des vierten Quartals stärker als erwartet waren. Der Auftragseingang in der Cloud wird nun voraussichtlich um etwa 8 % im Vergleich zum Vorjahr steigen, im Vergleich zur vorherigen Prognose, die einen leichten Rückgang vorsah. Der Net New ARR wird aufgrund eines höheren Anteils an mehrjährigen Cloud-Verträgen unter 1,0 Millionen Euro angepeilt. Obwohl diese Verträge den Auftragseingang sofort erhöhen, erfolgt der Aufbau des ARR im Laufe der Vertragslaufzeit allmählicher, was lt. Management zunächst zu einem niedrigeren Beitrag des ARR im ersten Jahr führt. Insgesamt deutet sich eine Verbesserung der Vertriebsaktivität an, nach einer längeren Phase schwacher Sales-Conversion, während die Umsatz- und EBIT-Prognosen unverändert bleiben. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 2,00 Euro vor den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 am 18. Februar 2026. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/intershop-communications-ag
© 2026 mwb research