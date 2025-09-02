Baar - Der Vermögensverwalter Partners Group hat im ersten Halbjahr mehr Ertrag generiert und unter dem Strich auch mehr verdient. Die wichtigen Performance Fees sind deutlich höher ausgefallen als von Analysten erwartet. Das Unternehmen erhöht nun die Guidance für das Gesamtjahr. Die Erträge stiegen in den ersten sechs Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf 1,17 Milliarden Franken, wie die auf Privatmarktanlagen spezialisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
