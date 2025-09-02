Coherent Solutions, ein weltweit tätiges Ingenieurbüro für digitale Lösungen, hat sich eine strategische Investition von IceLake gesichert, einem führenden Private-Equity-Investor, der sich auf Partnerschaften mit wachstumsstarken Unternehmensdienstleistern spezialisiert hat. Die Partnerschaft wird die globale Expansion und das Lösungsangebot von Coherent Solutions beschleunigen und damit die Mission des Unternehmens vorantreiben, messbaren digitalen Mehrwert für Kunden weltweit zu schaffen.

Coherent Solutions has secured a strategic investment from IceLake, advancing its mission to deliver measurable digital value creation for clients worldwide.

Dieses Jahr feiert Coherent Solutions sein 30-jähriges Jubiläum. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 arbeitet das Unternehmen mit einigen der weltweit größten Marken und ambitioniertesten Wachstumsunternehmen zusammen, um anspruchsvolle digitale Plattformen und Lösungen zu entwerfen, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

"Die Partnerschaft mit IceLake ist ein starker Vertrauensbeweis für unsere Strategie, Umsetzung und unser Wachstumspotenzial", sagte Igor Epshteyn, CEO von Coherent Solutions. "Unsere globalen Teammitglieder haben unseren Kunden stets einen erheblichen Mehrwert geboten. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld wie dem unseren ist es entscheidend, Spitzenkräfte mit einer klaren strategischen Ausrichtung und den richtigen Investitionen zu kombinieren. Wir freuen uns auf diese nächste Expansionsphase und die positiven Auswirkungen, die sie für unsere Kunden mit sich bringen wird."

Nach drei Jahrzehnten kontinuierlichen organischen Wachstums unterstreicht die Investition von IceLake das außergewöhnliche Talent, das globale Liefermodell und die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Coherent Solutions bei der Schaffung messbarer geschäftlicher Erfolge. IceLake investiert in außergewöhnliche Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial und stellt Kapital und strategisches Fachwissen zur Verfügung. Die Investition in Coherent Solutions steht im Einklang mit der Vision von IceLake, Chancen im schnell wachsenden Markt für Digitalisierung und KI zu nutzen.

Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen, wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen und den üblichen Abschlussbedingungen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Berater der Transaktion

Marylebone Capital FZCO fungierte als alleiniger Finanzberater von Coherent Solutions. PBY&A fungierte als Rechtsberater.

Über Coherent Solutions

Coherent Solutions ist ein weltweit tätiges Ingenieurbüro für digitale Lösungen, das 1995 gegründet wurde. Mit Teams in 10 Entwicklungszentren in Europa und Lateinamerika verfügt das Unternehmen über 30 Jahre Technologie- und Branchenerfahrung und liefert maßgeschneiderte digitale Lösungen. Coherent Solutions arbeitet mit wachstumsstarken Scale-ups und ambitionierten globalen Marken zusammen und ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Transparenz und Innovation. Empowering Business Success

Über IceLake

IceLake ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in außergewöhnliche Unternehmen mit starker Marktposition und ehrgeizigen Wachstumsplänen investiert. IceLake unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Strategien, darunter Buy Build, internationale Expansion und operative Exzellenz. IceLake hat Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und Belgien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Medienarbeit: media@coherentsolutions.com