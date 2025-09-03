Fundamenta Real Estate AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Diese Pressemitteilung oder die darin enthaltenen Informationen werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder anderen Jurisdiktionen veröffentlicht und dürfen dort nicht verbreitet werden, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder sonstige Massnahmen erfordern würde, und stellen kein Angebot zum Verkauf von Effekten in diesen Ländern dar.
MEDIENMITTEILUNG
Die Fundamenta Real Estate AG hat im ersten Halbjahr 2025 ihre starke Marktstellung in einem herausfordernden Umfeld unter Beweis gestellt. Der Schweizer Mietwohnungsmarkt war weiterhin geprägt von hoher Nettozuwanderung, tiefer Bautätigkeit und rekordtiefen Leerständen, was zu weiter steigenden Angebotsmieten führte. Sinkende Inflation und Leitzinssenkungen steigerten die Attraktivität von Immobilieninvestitionen, während sinkende Nettorenditen, restriktivere Finanzierungen und verschärfte regulatorische Rahmenbedingungen hohe Anforderungen an Marktteilnehmer stellten. In diesem Umfeld konnte die Fundamenta Real Estate AG ihre strategischen Ziele konsequent umsetzen und die operative Ertragskraft nachhaltig steigern.
Positive Geschäftsentwicklung und hohe Portfolioqualität
Strategische Weiterentwicklung des Portfolios
Finanzkennzahlen und Kapitalstruktur
Ausblick
Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung
Kontakt
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
Online-Berichterstattung
gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025
Fundamenta Real Estate AG
Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch
Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug
Asset Manager: Swiss Prime Site Solutions AG
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Aktien dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt nach oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundegesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären.
Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Artikel 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 dar.
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien der Fundamenta Real Estate AG sollten ausschliesslich aufgrund des Prospektes erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der Fundamenta Real Estate AG werden weder in den USA noch U.S. amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.
Jegliches Angebot von Aktien in einem EU-Mitgliedsstaat, ist ausschliesslich an qualifizierte Investoren im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") gerichtet.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fundamenta Real Estate AG
|Poststrasse 4a
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@fundamentarealestate.ch
|Internet:
|https://fundamentarealestate.ch
|ISIN:
|CH0045825517
|Valorennummer:
|4582551
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2191452
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2191452 03.09.2025 CET/CEST