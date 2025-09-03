Energie, Trucks und E-Autos: Stardust Solar, Daimler Truck und BYD im Fokus

Anzeige / Werbung

Der Wettbewerb auf Chinas Automarkt bleibt hart. Während Daimler Truck durch einen geplanten Börsengang Milliardenmittel einwerben will und BYD im Preiskampf seine Marktführerschaft absichert, setzt Stardust Solar in Nordamerika auf starkes Wachstum im Solarsektor.

Stardust Solar: Expansion mit Franchise-Modell

In den USA gewinnt Solarstrom im Privatsektor zunehmend an Bedeutung. Rund sieben Prozent der Haushalte verfügen bereits über Photovoltaikanlagen; bis 2030 könnte sich dieser Anteil auf etwa 13 Prozent verdoppeln. Der kanadische Franchisegeber Stardust Solar will von diesem Trend profitieren.

Das in Burnaby (British Columbia) ansässige Unternehmen unterstützt seine Partner mit Solarmodulen, Batteriespeichern und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Zusätzlich bietet es Schulungen und Marketingunterstützung. CEO Mark Tadros betont, dass Franchisenehmer ein komplettes Einstiegspaket erhalten, während Stardust Solar über Gebühren und Produktverkäufe Einnahmen erzielt.

Aktuell verfügt die Firma über 96 Franchise-Regionen in Kanada und den USA. Bis 2026 soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln. Notiert ist Stardust Solar an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "SUN" sowie zusätzlich in Frankfurt und auf weiteren Handelsplätzen (ISIN: CA8552811017).

Daimler Truck: Positive Aussichten durch Hino-Börsengang

Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8) rechnet beim für April 2026 geplanten Börsengang einer gemeinsamen Holding mit Toyota Hino mit einem Mittelzufluss von rund einer Milliarde Euro. Diese Gelder sollen neue Investitionsmöglichkeiten schaffen.

Jefferies-Analyst Michael Aspinall sieht darin ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität und die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. Er bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 50 Euro. Laut Jefferies bietet die Fusion erhebliches Aufwärtspotenzial und stärkt die Position des Lkw-Herstellers.

BYD: Wachstum trotz Druck auf Margen

Der chinesische Elektroautohersteller BYD (ISIN: CNE100000296) hat kürzlich die Ausgabe von Berichtigungsaktien abgeschlossen und seine Aktienzahl verdreifacht. Parallel senkte das Unternehmen die Preise seiner Modelle deutlich, um Wettbewerber im Heimatmarkt unter Druck zu setzen. Laut DZ Bank könnte diese Taktik zwar kurzfristig die Margen belasten, langfristig jedoch die Marktposition absichern.

Für 2024 strebt BYD eine Erhöhung der Auslieferungen von 4,25 auf 5,50 Millionen Fahrzeuge an. Mit 1,74 Millionen Verkäufen bis Ende Mai sieht die DZ Bank das Unternehmen "auf Kurs". Zwar wurden Gewinnprognosen leicht reduziert und das Kursziel von 173 auf 160 HKD angepasst, doch das Anlageurteil bleibt klar bei "Kaufen".

