Der DAX stand am Dienstag deutlich unter Druck. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 2,3 Prozent bei 23.487,33 Zählern. Zum Start in den Mittwoch tendiert er zwar etwas freundlicher, aber ohne großen Schwung. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 23.565 Zähler.Auf der Terminseite stehen ein paar Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem Auto1, Salesforce und Hewlett Packard Enterprise. In den USA wird der Pkw-Absatz für August veröffentlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär