Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 03
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|2/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.63
|Shrs:
|112,400,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2025 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,020
|10,026
|09:24
|10,022
|10,024
|09:24
|Zeit
