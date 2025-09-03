Vonovia war am Dienstag mit über 6 Prozent minus der größte Verlierer im DAX. Nach dem Abpraller an der 200-Tage-Linie geht es steil abwärts und man muss den Eindruck gewinnen, dass es bald zu einer Entscheidung über eine Fortsetzung des Abwärtstrends oder den Wiederaufstieg kommt. Unterhalb der Unterstützung wartet ein Short-Trade, der zunächst bis in den Bereich um 24,00 Euro gehen könnte und nach oben muss man den auf den passenden Einstiegskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...