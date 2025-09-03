DJ PTA-AFR: Wiener Privatbank SE: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wiener Privatbank SE: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/03.09.2025/07:50 UTC+2) - Wiener Privatbank SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.wienerprivatbank.com/ueber-uns/investor-relations/berichte Veröffentlichungsdatum: 03.09.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Wiener Privatbank SE Parkring 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Charlotte Newby, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-246 E-Mail: charlotte.newby@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756878600489 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 01:50 ET (05:50 GMT)