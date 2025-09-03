EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schloss Wachenheim AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Schloss Wachenheim AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



03.09.2025 / 08:45 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2024-2025

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2024-2025

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2025-2026

03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

