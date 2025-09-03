Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.
Zusammenfassung:
H2APEX hat H1-Zahlen berichtet, die grob unseren Erwartungen entsprechen. Ein geringeres Projektgeschäft hat zu einem deutlichen Umsatzrückgang geführt; aufgrund niedrigerer Abschreibungen lag der operative Verlust mit €-14,4 Mio. aber nur 8% über dem Vorjahreswert. H2APEX hat ihre Umsatzguidance für 2025 von €6 Mio. - €8 Mio. bestätigt. Die entscheidenden Ereignisse geschahen aber nach dem Halbjahresende: H2APEX hat eine €30 Mio.-Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und danach eine strategische Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) zur gemeinsamen Umsetzung eines 100 MW Elektrolyseprojekts in Lubmin vereinbart. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €3,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 81%).
First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.
Abstract:
H2APEX has reported H1 figures that are broadly in line with our expectations. Lower project business led to a significant decline in revenue; however, due to lower depreciation and amortisation, the operating loss of €14.4m was only 8% higher than in the previous year. H2APEX confirmed 2025 revenue guidance of €6m to €8m. However, two decisive events took place after the end of the half-year period: H2APEX successfully completed its €30m capital increase and subsequently agreed a strategic partnership with Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) for the joint implementation of a 100 MW electrolysis project in Lubmin. An updated DCF model yields an unchanged €3.70 price target. We confirm our Buy recommendation (upside: 81%).
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: H2A_GR-2025-09-03_DE
