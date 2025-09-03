DJ Deutsche-Bank-CEO: Internationale Investoren warten nicht ewig auf Deutschland

DOW JONES--Internationale Investoren warten laut Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing auf Bewegung in Deutschland. "Internationale Investoren sehen unser Potenzial", sagte er beim Handelsblatt Banken-Gipfel in Frankfurt laut Redemanuskript. "Im ersten Halbjahr hat sich ihre Einschätzung Deutschlands so stark geändert wie selten zuvor", fügte er hinzu. "Aber ich spüre zunehmend auch ihre Ungeduld. Sie warten darauf, dass Deutschland die PS der Fiskalpakete tatsächlich auf die Straße bringt."

Allerdings warteten Investoren nicht ewig. "Dafür ist der Wettbewerb um Kapital zu intensiv, die Alternativen zu zahlreich."

Zudem mahnte Sewing strukturelle Reformen in Deutschland wie Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungen, niedrigere Energiepreise, eine Reform der Sozialsysteme und mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt an. Deutschland brauche "dringend den angekündigten 'Herbst der Reformen' - und zwar so, dass er diesen Namen auch wirklich verdient".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 03:18 ET (07:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.