Einstufung von Montega AG zu Delignit AG Unternehmen: Delignit AG ISIN: DE000A0MZ4B0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.09.2025 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

H1: Rückläufiger Umsatz bei stabiler Marge - Rückkehr zu zweistelligem Wachstum in 2026 erwartet



Delignit hat vergangene Woche den H1-Bericht veröffentlicht. Die Top Line lag leicht unterhalb unserer Erwartungen und spiegelt das schwache Marktumfeld in der Automobilbranche wider, das zuletzt durch Zolldiskussionen geprägt war. Durch striktes Kostenmanagement konnte der Zulieferer die Marge jedoch nahezu stabil halten.



Schwaches Marktumfeld führt zu Einbußen in der Top Line: Delignit hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang um 8,2% auf 33,7 Mio. EUR verzeichnet und lag damit unterhalb unserer Prognosen i.H.v. 35,0 Mio. EUR. Die gesamte Branche litt zuletzt unter den Zolldiskussionen einerseits, die zu erhöhter Unsicherheit und Verzögerungen in Modellentscheidungen führten, sowie der weiterhin schwachen Konjunktur in Deutschland andererseits, die die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen bremsten. Dies lässt sich sowohl durch die Zahlen des Branchenverbandes ACEA belegen, die einen Rückgang von 13,2% im LCV-Bereich ggü. H1/24 registrierten, als auch durch den ifoSubindex Kraftwagen, der in H1 durchgehend unterhalb von -30 Punkten lag. Der Bereich Caravan wurde hingegen durch weiterhin hohe Händlerbestände belastet, während das Segment Technological Applications leichtes Wachstum verzeichnete und im Geschäftsjahr 2025 auf rund 9 Mio. EUR (+26,7% yoy) anwachsen soll.



Verbesserung der externen Faktoren absehbar: Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 könnten sich die Rahmenbedingungen jedoch sukzessive verbessern. So beschloss die Bundesregierung ein Investitionssofortprogramm, das u.a. eine degressive Abschreibung von Ausrüstungsinvestitionen vom 1. Juli 2025 bis Ende 2027 ermöglicht, wovon auch Nutzfahrzeuge betroffen sind. Zudem wird die betriebliche E-Mobilität gefördert, u. a. durch eine Abschreibung von 75% im ersten Jahr sowie die Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze auf 100.000 EUR. Darüber hinaus haben die jüngsten Zolleinigungen zwischen Europa und den USA die Planbarkeit für OEMs erhöht, was sich bereits im Geschäftsklima widerspiegelt: Der Subindex Kraftwagen stieg im August auf -15,5 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2024.



Stabile operative Marge durch Kostendisziplin: Ergebnisseitig konnte Delignit trotz anhaltender Preissteigerungen in den Materialkosten die EBITDA-Marge ggü. dem Vorjahreszeitraum mit 6,2% (H1/24: 6,4%; -0,2PP yoy) nahezu stabil halten. Grund hierfür war insbesondere die deutlich verringerten sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-19,0% yoy) sowie die Reduktion der Personalkostenquote von 28,3% in H1/24 auf 27,6%. Die Mitarbeiterzahl ging von 429 auf 380 zurück, wobei der Rückgang insbesondere in den Bereichen außerhalb der Produktion ausgeprägt war.



Fazit: Die Halbjahreszahlen waren weiterhin vom schwachen Automotive-Umfeld geprägt. Wir senken unsere Prognosen leicht und erwarten nun einen Umsatz unterhalb der Guidance, während die EBITDA-Marge am unteren Ende der Spanne liegen dürfte. Gleichzeitig sehen wir im kommenden Jahr eine Rückkehr zu zweistelligem Wachstum, welches auf einem verbesserten Branchenklima sowie den Effekten des Investitionsprogramms der Bundesregierung fußt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 6,00 EUR.







