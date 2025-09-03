Unterföhring (ots) -3. September 2025. Zwei Mütter. Zwei Söhne. 100.000 Euro. ProSieben zeigt am Samstag, 6. September, um 20:15 Uhr, das erste Mutter-Sohn-Duell - der "Schlag den Star"-Geschichte - live.Verona und Diego Pooth wollen Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht schlagen. Die Vorliebe für besondere Vornamen ist beiden Familien offensichtlich gemeinsam, wer zeigt in der Live-Show mehr Ausdauer und Geschick? Wer sichert sich 100.000 Euro?Verona lässt sich von Grammatikregeln schon mal nicht aufhalten: "Mich zu unterschätzen ist schon der erste Fehler, ich schlag schon dem Star!" Diego: Dem Star? Es heißt den Star!"Doch auch die Ochsenknechts sind siegessicher: Natascha: "Ihr macht Show? Wir schreiben Geschichte." Wilson: "Wir zerlegen die Pooths live bei 'Schlag den Star'."Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Samstag, 6. September 2025, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6109832