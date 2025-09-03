DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im August an Schwung

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im August abgeschwächt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 49,3 von 50,6 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 50,1 vorhergesagt. Vorläufig war für August ein Wert von 50,1 ermittelt worden. Bei den Neuaufträgen schlugen neuerliche Verluste zu Buche, und auch die Beschäftigung stagnierte.

Mit 49,3 Punkten notierte der finale Index wieder unter der neutralen Referenzlinie von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Der aktuelle Wert signalisiert allerdings nur einen minimalen Rückgang.

Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im August ebenfalls verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 50,5 von 50,6 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 50,9 erwartet.

"Die konjunkturelle Entwicklung verläuft schleppend und das Wachstum in der Gesamtwirtschaft war über die Sommermonate nur marginal positiv", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Ganz offensichtlich ist es der neuen Bundesregierung bislang nicht gelungen, die Wirtschaft weg von der Kriech- und wieder auf die Überholspur zu bringen. Tatsächlich haben die Unternehmen im Dienstleistungssektor ihre Geschäftstätigkeit im August sogar leicht reduziert."

