FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von PVA Tepla nutzen einen kurzen Rückschlag im größeren Stil zum Nachkaufen. Die Aktien schossen am Mittwoch gleich wieder um bis zu zehn Prozent nach oben und wurden dabei erstmals seit März 2022 wieder zeitweise über der 28-Euro-Marke gehandelt. Die diesjährige Rally erhält damit ihre Fortsetzung, denn der Kurs hat sich 2025 schon mehr als verdoppelt. Allein seit Mitte August konnten Anleger ihren Aktienwert um 50 Prozent steigern. Zuletzt war das Kursplus dann 7,4 Prozent groß.

Den Anstoß könnte eine Expertenstimme von Oddo BHF gegeben haben, die in dem Rücksetzer eine Kaufgelegenheit sieht. Am Dienstag hatten die Papiere anlässlich eines Kapitalmarkttags 3,4 Prozent verloren, obwohl PVA seine Mittelfristziele bestätigt hatte. Am Markt war die Rede von Gewinnmitnahmen und der Börsianer sprach nun davon, dass eine positive Haltung auf dem Kapitalmarkttag bestätigt worden sei.

Von der Investmentbank Oddo BHF erhöhte Analystin Maissa Keskes ihr Kursziel auf 30 Euro und vom Deutsche-Bank-Experten Michael Kuhn wurde es sogar noch etwas höher auf 32 Euro angepasst. Letzterer sah in dem Kapitalmarkttag sogar "eine positive Überraschung". Das Unternehmen habe sowohl hinsichtlich der Wachstumstreiber als auch der Profitabilitätsziele an Details und Ambitionen mehr als erwartet geliefert.

Kuhn erwähnte in seiner Studie, dass er im Mai schon die These aufgestellt hatte, dass dieses Jahr zu einem "Wendepunkt in der Anlegerwahrnehmung" werde. Angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung geht er davon aus, dass dieser Wandel bereits im Gange ist und vom gestrigen Kapitalmarkttag nur noch verstärkt werde./tih/niw/stk