Preisträger werden aufzeigen, wie funktionsübergreifende Abstimmung das Unternehmenswachstum beschleunigt

Forrester (Nasdaq: FORR) wird Thoughtworks als Empfänger 2025 der B2B Return On Integration (ROI) Honours auf dem B2B Summit EMEA würdigen, der vom 6. bis 8. Oktober 2025 in London stattfindet. Die Organisation wird für die Optimierung ihres Go-to-Market (GTM)-Ansatzes ausgezeichnet, der durch die Einführung KI-gestützter Analytik und Berichterstattung die Kundenbindung und Expansionsvorhaben verbessert. Darüber hinaus wird Forrester auch den diesjährigen Gewinner der B2B Programmes Of The Year (POY) Awards, AVEVA, würdigen. Das Unternehmen wird für die funktionsübergreifende Abstimmung der Bereiche Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg gelobt, die es ihm ermöglicht, personalisierte, erkenntnisgesteuerte Erfahrungen im Rahmen seiner Account-based Marketing (ABM)-Strategie zu liefern und zu skalieren. Mit diesen Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die beweisen, dass eine auf Kundenwert und Wachstum basierende Abstimmung greifbare Geschäftsergebnisse erzielen kann.

Der B2B Summit EMEA ist die führende Veranstaltung für Führungskräfte im Bereich B2B-Marketing und -Vertrieb, da sie Zugang zu neuer Forschung, bewährten Frameworks und Best Practices erhalten, die die funktionsübergreifende Abstimmung fördern. Das Programm gibt Führungskräften die erforderlichen Tools an die Hand, um sich mit sich wandelnden Käufererwartungen, dem wachsenden Einfluss von KI und der anhaltenden wirtschaftlichen Ungewissheit auseinanderzusetzen.

Der diesjährige Gewinner der B2B ROI Honours, Thoughtworks, ein weltweit tätiges Technologieberatungsunternehmen, hat seine Go-to-Market-Bemühungen durch die Einführung einer Multi-Agenten-Marketing-Insights-Anwendung verstärkt. Diese auf einem MarTech-Stack und einer für Agenten neu gestalteten Datenarchitektur aufbauende Anwendung ermöglicht Echtzeit-Berichterstattung über eine konversationelle generative KI-Schnittstelle auf Grundlage eines einheitlichen Key Performance Indicator-Frameworks. Thoughtworks wird in seiner Keynote Session erläutern, wie das Unternehmen Frameworks und Forschungserkenntnisse von Forrester nutzte, um die Umstellung auf kontextbezogene, genAI-gesteuerte Berichte und Insights-Agenten zu ermöglichen. Dadurch ist die GTM-Organisation enger an den Wachstumsprioritäten des Unternehmens ausgerichtet, erzielt höhere Erfolgsquoten und messbare Fortschritte bei Kundenbindung und -erweiterung.

"Wie die meisten Unternehmen verließen wir uns auf die manuelle Berichterstattung über CRM-Systeme und Dashboards, um den Marketing-ROI zu steigern", sagte Julie Woods-Moss, Chief Marketing Officer bei Thoughtworks. "Jetzt arbeiten wir mit KI-gestützten Echtzeit-Performance-Daten und Folgerungen. Die Neugestaltung unseres Tech-Stacks für Agenten und die Neuordnung unserer Datenarchitektur war ein wichtiger erster Schritt für den Aufbau einer agentenbasierten Marketingorganisation. Konversationelle generative KI versorgt Marketingspezialisten mit Echtzeitdaten und aufschlussreichen Folgerungen. Zu den anfänglichen Vorteilen gehören verbesserte Erfolgsquoten, die Erweiterung der Käufergruppe und eine bessere Zuweisung von Ressourcen. Wir suchen kontinuierlich nach Wegen, um unsere Go-to-Market-Performance zu verbessern, und es ist ermutigend, die rasche Einführung von KI-Agenten im gesamten Marketing bei Thoughtworks zu sehen."

Ferner wird der Gewinner der B2B POY Awards, AVEVA, darlegen, wie er sich von einer fragmentierten Marketingorganisation zu einer vollständig integrierten ABM-Personalisierungs-Engine entwickelt hat, die das Engagement von Enterprise-Accounts grundlegend verändert hat.

"Thoughtworks und AVEVA illustrieren, wie disziplinierte funktionsübergreifende Abstimmung in messbaren Geschäftserfolg umgesetzt wird", sagte Paul Ferron, VP und Research Director bei Forrester. "Auf dem B2B Summit EMEA werden die Teilnehmer erfahren, wie diese Marktführer in einer von Volatilität geprägten Zeit ihre B2B-Strategie auf Wachstum ausrichten."

