Steuert der Dax auf eine ausgewachsene Korrektur zu? In den letzten Handelstagen zwangen Gewinnmitnahmen den Index bereits in die Knie und unter die Marke von 24.000 Punkten.Noch ist das Ganze als "normale" Konsolidierung einzuordnen. Das Risiko, dass es sich hierbei um eine beginnende obere Trendwende handelt, ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Die Nervosität an den Aktienmärkten steigt. Es scheint, als ob sich die Indizes ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
