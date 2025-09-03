Mehr als 450 neue Hotels zum Wegträumen und Buchen; zwölf neue Länder, die mit Hilton entdeckt werden können; eine neue Welt des Luxus-Reisens. Nur ein Jahr nach Beginn der exklusiven Partnerschaft zwischen Hilton (NYSE: HLT) und Small Luxury Hotels of the World (SLH) hat sich die Kooperation rasant entwickelt: Im Durchschnitt wurde jede Woche ein neues SLH-Haus ins Portfolio aufgenommen. Dadurch wurde Hiltons Angebot im Luxussegment erheblich erweitert, und Hilton Honors-Mitglieder profitieren weltweit von neuen Möglichkeiten, Punkte zu sammeln und einzulösen.

Die Integration von SLH in Hiltons Luxusportfolio zu dem ikonische Marken wie Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, LXR Hotels Resorts, Signia by Hilton und NoMad gehören hat das globale Netzwerk von Hilton im vergangenen Jahr deutlich vergrößert. Aufenthalte sind nun unter anderem in attraktiven Reisezielen wie Andorra, Kambodscha, Saint Vincent die Grenadinen, São Tomé und Príncipe sowie Slowenien möglich. Insgesamt können Hilton-Gäste nun in zwölf neuen Ländern buchen und auf hunderte weitere exklusive Luxushotels zugreifen deutlich mehr als noch vor einem Jahr.

"Die zentrale Wachstumsstrategie von Hilton setzt beim Luxusportfolio an. Wir erfüllen damit die Wünsche unserer Gäste weltweit, die außergewöhnliche Aufenthalte in den exklusivsten Destinationen suchen", sagt John Rogers, Senior Vice President Brand Management Europe, Middle East, Africa Asia-Pacific bei Hilton. "Die Partnerschaft mit Small Luxury Hotels of the World ist entscheidend für dieses Wachstum. Sie ermöglicht Hotelbesitzern, von Hiltons starkem kommerziellen Netzwerk zu profitieren und gleichzeitig über 226 Millionen Hilton Honors-Mitglieder zu erreichen."

SLH-Hotels, die an der exklusiven Partnerschaft teilnehmen, verzeichnen seit Beginn der Kooperation deutliche Leistungssteigerungen. Der Traffic zu den Häusern über Hiltons digitale Buchungskanäle ist signifikant gestiegen und im Juli im Jahresvergleich um 78 gewachsen. Durch den Zugang zu Hiltons globalem Vertriebsnetz, der umfangreichen Marketingreichweite und dem preisgekrönten Hilton Honors-Programm gewinnen die Hotels an Sichtbarkeit und erzielen mehr Buchungen über direkte Kanäle ohne dass die einzigartige Identität und der unabhängige Charakter der Häuser beeinträchtigt werden.

"Unsere exklusive Partnerschaft mit Hilton liefert weiterhin herausragende Ergebnisse. Sie ist unsere bisher erfolgreichste Kooperation, steigert die Buchungen in den teilnehmenden Mitgliedshotels deutlich und zieht weitere Häuser in unser Portfolio", so Richard Hyde, Chief Operating Officer von Small Luxury Hotels of the World.

Für Hilton Honors-Mitglieder hat die Partnerschaft neue, inspirierende Reiseoptionen in Boutique-Hotels in über 90 Ländern eröffnet. Mitglieder können Punkte sammeln und einlösen sowie Elite-Vorteile in SLH-Hotels genießen auch an Orten, an denen Hilton bislang nur eingeschränkt oder gar nicht vertreten war. Bis dato wurden bereits mehr als 10 Milliarden Hilton Honors-Punkte eingelöst.

Von rustikalen Hütten und Baumhäusern im Wald über Rückzugsorte im Regenwald bis hin zu Küstenvillen SLH bietet personalisierte Erlebnisse, die die lokale Kultur und den Charakter der Destination widerspiegeln, sodass kein Aufenthalt dem anderen gleicht. Zu den jüngsten Ergänzungen der Partnerschaft gehören:

Angkor Village Hotel, an SLH Hotel (Kambodscha): Das Angkor Village Hotel vereint traditionelle Khmer-Architektur mit modernen Annehmlichkeiten. Ein Abendessen bei Fackelschein an den Lotus-Pools, Kochkurse in kambodschanischer Küche oder Entspannung im Spa zählen zu den Angeboten. Die Garden View Rooms im unteren Stockwerk sind mit lokalen Kunsthandwerken ausgestattet, während die Water View Rooms im oberen Stockwerk einen Blick auf den zentralen Lotus-Teich bieten.

Sundy Praia, an SLH Hotel (São Tomé und Principe): Eingebettet in einen üppigen Regenwald ist das Sundy Praia eine intime Eco-Lodge. Jede Villa verfügt über Innen- und Außenbereiche, moderne Annehmlichkeiten, Himmelbetten und steinerne Badewannen. Lokaler Kaffee und kreative Küche sowie private Pools runden das Angebot ab.

Vila Planinka, an SLH Hotel (Slowenien): Natürliche Materialien und Handwerkskunst prägen die Vila Planinka. Jedes Zimmer bietet Panoramablicke und Pflegeprodukte aus natürlichen Inhaltsstoffen. Das Restaurant serviert saisonale Gerichte, begleitet von Weinen aus nachhaltigen Weingütern.

The Liming Bequia, an SLH Hotel (Saint Vincent die Grenadinen): Elf private Villen mit Meerblick und Infinity-Pools prägen das Resort auf Bequia. Kulinarische Angebote reichen vom Liming Restaurant bis zu privaten Dinner-Erlebnissen unter freiem Himmel.

The Blackpine Hotel, an SLH Hotel (Andorra): Das Blackpine Hotel kombiniert nachhaltige Eleganz mit Berg- und Stadtausblicken. King-Size-Betten, freistehende Badewannen und ökologisches Design prägen den Aufenthalt.

Château de Maubreuil, an SLH Hotel (Frankreich): Unweit von Nantes vereint das Château de Maubreuil internationales Flair mit raffiniertem Komfort. Thematische Suiten, ein Spa mit maßgeschneiderten Anwendungen, zwei Pools und saisonale Kulinarik in Brasserie, Cocktailbar und dem Salon Nomade prägen das Haus.

Die anhaltende Nachfrage von Hilton Honors-Mitgliedern, Reisenden und Hotelbesitzern treibt die Expansion der exklusiven Partnerschaft weiter voran. Neue Häuser werden in wichtigen Märkten in Amerika, Europa und Asien-Pazifik aufgenommen, mit Fokus auf einzigartige, erlebnisorientierte Aufenthalte.

