Mittwoch, 03.09.2025
Geheime Uran-Aktie: Ist das der historische "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor?
WKN: A3C8WX | ISIN: CH0597194171 | Ticker-Symbol: EBB
Hamburg
03.09.25 | 13:01
4,400 Euro
-4,35 % -0,200
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
03.09.2025 13:45 Uhr
PTA-News: Empire Brand Building AG: Antrag auf weiteren Börsenplatz in Deutschland eingereicht

Empire Brand Building AG: Antrag auf weiteren Börsenplatz in Deutschland eingereicht

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Empire Brand Building AG: Antrag auf weiteren Börsenplatz in Deutschland eingereicht

Cham (pta000/03.09.2025/13:10 UTC+2)

Die Empire Brand Building AG (ISIN: CH0597194171) gibt bekannt, dass der formelle Antrag auf die Aufnahme ihrer Aktie an einem weiteren Börsenplatz in Deutschland eingereicht wurde. Die Gesellschaft setzt damit den im August angekündigten strategischen Schritt zur Erweiterung ihrer Handelspräsenz konsequent um.

Zuvor wurden die erforderlichen Unterlagen durch die zuständigen Stellen geprüft und formell bestätigt. Mit der Antragstellung ist das offizielle Zulassungsverfahren nun eingeleitet. Die Aufnahme des Handels an dem zusätzlichen Börsenplatz in Deutschland wird in den kommenden Wochen erwartet.

Ziel des Duallistings ist es, die Sichtbarkeit der Empire Brand Building AG im deutschsprachigen Kapitalmarkt zu erhöhen, die Liquidität der Aktie zu verbessern und neue Investorenkreise zu erschließen.

"Mit dem Duallisting verfolgen wir das Ziel, die Sichtbarkeit der Empire Brand Building AG auf dem Kapitalmarkt zu erhöhen und damit den Handel unserer Aktie über einen weiteren Börsenplatz zu ermöglichen. Die Antragstellung markiert dabei einen wichtigen operativen Meilenstein im Rahmen unserer Kapitalmarktstrategie." - Philip Färfers, Verwaltungsratspräsident der Empire Brand Building AG

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf des Verfahrens zeitnah informieren.

Über die Empire Brand Building AG

Die Empire Brand Building AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Cham. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformmodelle, insbesondere in den Bereichen Familie, Konsumgüter und Community-Marktplätze. Das Beteiligungsportfolio umfasst unter anderem die familienfreundliche Second-Hand-App "baddel daddel", den Online-Shop "Familienmarktplatz.de", das Kosmetik- und Pflegeportal "Cleo & Tess" sowie "Squerk.com", einen E-Commerce-Shop für intime Lifestyle-Produkte. Die Gesellschaft verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie mit Skalierbarkeit im D-A-CH-Raum und darüber hinaus.

Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Empire Brand Building AG 
           Gewerbestrasse 11 
           6330 Cham 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Philip Färfers 
Tel.:         +41 43 588 23 25 
E-Mail:        ir@ebb-ag.com 
Website:       www.ebb-ag.com 
ISIN(s):       CH0597194171 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756897800510 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 07:10 ET (11:10 GMT)

© 2025 Dow Jones News
