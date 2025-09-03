Nachdem die PepsiCo-Aktie Ende Juni auf ein neues 3-Jahrestief gefallen war, bastelt sie inzwischen eifrig an einem Comeback. In den vergangenen zwei Monaten legte der Aktienkurs des Getränkeriesen um ca. +18% zu. Wird diese Nachricht den Appetit von Anlegern auf die PepsiCo-Aktie weiter verstärken? Ein Hedgefonds macht Druck Die Börse hat die Nachricht, dass der aktivistische Hedgefonds Elliott Management eine größere Beteiligung an PepsiCo aufgebaut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
