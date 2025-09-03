Die Nordex Group (DE000A0D6554) hat einen neuen Auftrag an Land gezogen. Der Windturbinenhersteller wird für ABO Energy einen Windpark mit 33,6 Megawatt in Baden-Württemberg errichten. Der Auftrag umfasst sieben Anlagen sowie einen 20-jährigen Servicevertrag. Das Projekt zeigt, wie sich der süddeutsche Markt entwickelt. ABO Energy setzt auf bewährte Nordex-Technologie: Der Windpark Öhringen-Karlsfurtebene wird mit sieben N133/4.8-Turbinen ausgestattet. Diese werden auf Hybridtürmen mit 164 Metern Nabenhöhe installiert. Der Baustart ist für Herbst 2026 geplant, die Inbetriebnahme soll im Frühjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt