Raus aus Minen-Aktien?: Neuer KI-Star Qualcomm, Telekom und Nvidia bauen Rechenzentrum & Nordex

Qualcomm stellt sich breiter auf und geht damit Frontal auf Nvidia und AMD los. Die neuen KI-Chips sollen Rechenzentren verbesserte Speicherkapazität und geringere Betriebskosten bieten. Ist ein neuer KI-Star geboren? Der Goldmarkt erlebt eine deutliche Korrektur: Nachdem das Edelmetall am 20. Oktober bei 4.381 Dollar ein Rekordhoch markierte, ist der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) nun den dritten Handelstag in Folge gesunken und notiert zeitweise bei nur noch 3.930 Dollar. Damit hat Gold in kurzer Zeit rund zehn Prozent an Wert eingebüßt und notiert auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen. Diese Preisbewegung hat unmittelbare und oft überproportionale Auswirkungen auf die …

