DJ PTA-Adhoc: HT5 AG: Kantonsgericht Luzern bewilligt Anpassung der Anleihensbedingungen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

HT5 AG: Kantonsgericht Luzern bewilligt Anpassung der Anleihensbedingungen

[ PDF ]

Hochdorf (pta000/03.09.2025/17:30 UTC+2)

Am 13. Juni 2025 beschloss die Anleihensgläubigerversammlung, die Bedingungen der von HT5 AG emittierten 2.50% ewig dauernden, kündbaren, nachrangigen Hybridanleihe über Fr. 125'000'000 (Valorennummer: 39 164 798, ISIN: CH0391647986, Symbol: HT517) anzupassen. Insbesondere wurde beschlossen, die jeweils per 21. Juni 2021 bis und mit 2025 vorgesehenen fünf Jahreszinsen zu erlassen, den Zinsfuss des ab dem 21. Juni 2025 laufenden Marchzinses um die Hälfte zu reduzieren sowie jede Anleihe, mit Ausnahme der von HT5 AG gehaltenen Anleihen, in jeweils 600 Stammaktien von HT5 AG zu wandeln (Pflichtwandlung).

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften beantragte HT5 im Anschluss an diese Anleihensgläubigerversammlung beim zuständigen Kantonsgericht Luzern die Genehmigung der Beschlüsse der Anleihensgläubigerversammlung. Das Gericht stimmt dem Antrag von HT5 nun vollumfänglich zu. Mit Eintreten der Rechtskraft wird HT5 die letzten Schritte der Sanierung einleiten mit dem Ziel, die Nachlassstundung zu beenden.

Für Rückfragen

Investoren & Medien

HT5 AG Alexandre Müller ??????? +41 43 268 32 31

contact@ht5.ch

Über HT5 AG

HT5 ging aus der ehemaligen HOCHDORF-Gruppe hervor und befindet sich seit März 2025 in definitiver Nachlassstundung. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel HT5 und der ISIN: CH0024666528 kotiert. Die Aktionäre und Obligationäre von HT5 stimmten einer Sanierung mittels Schulden-zu-Eigenkapital-Umwandlung zu. Dieser Prozess sowie das Ende der Nachlassstundung sollen bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Im Anschluss strebt HT5 als sanierte Gesellschaft mit substanziellen Verlustvorträgen einen Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen an, um dieses mittels eines sogenannten "Reverse Takeovers" an die Schweizer Börse zu bringen. HT5 wird von einem Verwaltungsrat mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung geleitet. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HT5 AG? Bellevuestrasse 27 6280 Hochdorf Schweiz Ansprechpartner: Andreas Leutenegger E-Mail: contact@ht5.ch Website: www.ht5.ch ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756913400526 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 11:30 ET (15:30 GMT)