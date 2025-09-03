Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Uran-Aktie: Ist das der historische "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0MYT7 | ISIN: CH0024666528 | Ticker-Symbol: 1Z3
Frankfurt
03.09.25 | 09:10
1,578 Euro
-0,38 % -0,006
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HT5 AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HT5 AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,6781,73218:17
Dow Jones News
03.09.2025 18:03 Uhr
144 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: HT5 AG: Kantonsgericht Luzern bewilligt Anpassung der Anleihensbedingungen

DJ PTA-Adhoc: HT5 AG: Kantonsgericht Luzern bewilligt Anpassung der Anleihensbedingungen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

HT5 AG: Kantonsgericht Luzern bewilligt Anpassung der Anleihensbedingungen

[ PDF ]

Hochdorf (pta000/03.09.2025/17:30 UTC+2)

Am 13. Juni 2025 beschloss die Anleihensgläubigerversammlung, die Bedingungen der von HT5 AG emittierten 2.50% ewig dauernden, kündbaren, nachrangigen Hybridanleihe über Fr. 125'000'000 (Valorennummer: 39 164 798, ISIN: CH0391647986, Symbol: HT517) anzupassen. Insbesondere wurde beschlossen, die jeweils per 21. Juni 2021 bis und mit 2025 vorgesehenen fünf Jahreszinsen zu erlassen, den Zinsfuss des ab dem 21. Juni 2025 laufenden Marchzinses um die Hälfte zu reduzieren sowie jede Anleihe, mit Ausnahme der von HT5 AG gehaltenen Anleihen, in jeweils 600 Stammaktien von HT5 AG zu wandeln (Pflichtwandlung).

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften beantragte HT5 im Anschluss an diese Anleihensgläubigerversammlung beim zuständigen Kantonsgericht Luzern die Genehmigung der Beschlüsse der Anleihensgläubigerversammlung. Das Gericht stimmt dem Antrag von HT5 nun vollumfänglich zu. Mit Eintreten der Rechtskraft wird HT5 die letzten Schritte der Sanierung einleiten mit dem Ziel, die Nachlassstundung zu beenden.

Für Rückfragen

Investoren & Medien

HT5 AG Alexandre Müller ??????? +41 43 268 32 31

contact@ht5.ch

Über HT5 AG

HT5 ging aus der ehemaligen HOCHDORF-Gruppe hervor und befindet sich seit März 2025 in definitiver Nachlassstundung. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel HT5 und der ISIN: CH0024666528 kotiert. Die Aktionäre und Obligationäre von HT5 stimmten einer Sanierung mittels Schulden-zu-Eigenkapital-Umwandlung zu. Dieser Prozess sowie das Ende der Nachlassstundung sollen bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Im Anschluss strebt HT5 als sanierte Gesellschaft mit substanziellen Verlustvorträgen einen Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen an, um dieses mittels eines sogenannten "Reverse Takeovers" an die Schweizer Börse zu bringen. HT5 wird von einem Verwaltungsrat mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung geleitet. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HT5 AG? 
           Bellevuestrasse 27 
           6280 Hochdorf 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Andreas Leutenegger 
E-Mail:        contact@ht5.ch 
Website:       www.ht5.ch 
ISIN(s):       CH0024666528 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756913400526 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 11:30 ET (15:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.