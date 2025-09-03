FORTEC Elektronik (ISIN: DE0005774103) musste im Geschäftsjahr 2024/25 einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Der Umsatz sank um 16 % auf 79,5 Mio. Euro, das EBIT von 7,1 auf 1,9 Mio. Euro. Besonders der Bereich Datenvisualisierung war stark betroffen, während das Stromversorgungsgeschäft durch Defence-Aufträge stabilisiert wurde. Vorstandschefin Sandra Maile erklärt, wie Zölle, Investitionszurückhaltung und steigende Kosten das Ergebnis belasteten - und warum trotz eines soliden Auftragseingangs von 50 Mio. Euro kurzfristig Kostenkontrolle und Restrukturierungen im Vordergrund stehen. Jetzt reinhören: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
