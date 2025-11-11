Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103) hat Henrik Christiansen als Interim-Manager zur Unterstützung des Vorstands bestellt. Der erfahrene Finanz- und Unternehmensmanager übernimmt ab dem 10. November zunächst in beratender Funktion die Aufgaben von Sandra Maile. Die Entscheidung des Aufsichtsrats zeigt, dass das Unternehmen die Handlungsfähigkeit in einer Übergangsphase sicherstellen will. Vorstand Ulrich Ermel führt die laufenden Geschäfte fort und genießt das uneingeschränkte Vertrauen des Aufsichtsrats. Mit Christiansen holt sich FORTEC einen Spezialisten mit über 30 Jahren Erfahrung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
