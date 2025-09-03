Charttechnisch sieht die LVMH-Aktie ISIN: FR0000121014 derzeit sehr gut aus. Der Aktienkurs des französischen Luxusgüterkonzerns notiert über der 38- und 100-Tage-Linie, der Weg ist bis zur fallenden 200-Tage-Linie, bei aktuell 560,74 Euro, frei. Das Urteil der Experten fällt nicht allzu gut aus. Laut dem Finanzportal finanzen.net empfehlen vier von zehn Analysten die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt zur Stunde nur ...

