Am 28. Juli hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit STMicroelectronics ISIN: NL0000226223 aufgezeigt, die man als Treffer ohne Gewinn verbuchen muss. Unser Einstiegskurs wurde nicht erreicht und das war auch gut so. Am Mittwoch ging es zum Redaktionsschluss bis auf 21,80 Euro nach unten, die Aktie des Halbleiterherstellers notiert deutlich unterhalb der 100- und 200-Tage-Linie. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS