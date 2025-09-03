DJ RTL Group kauft bis zu 4 Millionen eigene Aktien zurück

DOW JONES--Die RTL Group gibt den Startschuss für einen Rückkauf von bis zu 4 Millionen eigene Aktien oder 2,58 Prozent des Grundkapitals. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt die Preisspanne für das Angebot bei 30,85 bis 37,85 Euro pro Aktie. Am Mittwoch ging das Papier mit 34,35 Euro aus dem Handel. Hintergrund für die Maßnahme ist die im Juni angekündigte Übernahme von Sky Deutschland.

RTL will mit dem Rückkauf einen Bestand an eigenen Aktien aufbauen. Dieser kann für die Begleichung des Kaufpreises für Sky oder andere Zukäufe verwendet werden. Die Konzernmutter Bertelsmann, die 76,3 Prozent der RTL-Anteile hält, wird 2 Millionen Aktien andienen.

RTL zahlt für Sky Deutschland 150 Millionen Euro in bar und eine variable Komponente von maximal 377 Millionen Euro, die an die Kursentwicklung der Aktie gekoppelt ist. Die variable Komponente kann vom Sky-Mutterkonzern Comcast innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion ausgelöst werden, sofern der Aktienkurs von RTL 41 Euro übersteigt. RTL kann den Kaufpreis in bar, in Aktien oder einer Kombination aus beiden begleichen.

