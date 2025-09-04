Rheinmetall-Aktie durch Übernahme auf mehr als 2.200 EUR? Dies halten Analysten für möglich, nachdem sie die Chancen im Marine-Bereich genauer unter die Lupe genommen haben. Dabei könnte es zur Übernahmeschlacht mir einem anderen deutschen Unternehmen kommen. Bei dynaCERT kommt Schwung in den Vertrieb. Eine erste größere Bestellung soll die Vertriebspartnerschaft in Amerika untermauern. Setzen sich die Erfolgsmeldungen fort, winkt beim Cleantech-Unternehmen höhere Kurse. Ganz anders sieht es bei SMA Solar aus. Nach einer deutlichen Gewinnwarnung und Millionenabschreibungen rutscht das Unternehmen tief in die roten Zahlen. Analysten senken ihre Kursziele und sehen auch nach dem Kurseinbruch keine Kaufgelegenheit.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ESG-Aktien.de