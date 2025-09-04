Anzeige
Donnerstag, 04.09.2025
Geheime Uran-Aktie: Ist das der historische "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor?
WKN: A0JLPR | ISIN: AT0000837307 | Ticker-Symbol: T9Z
Tradegate
03.09.25 | 16:54
4,275 Euro
+0,35 % +0,015
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,2004,28503.09.
4,2054,28003.09.
04.09.2025 08:03 Uhr
119 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Zumtobel Group AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: Zumtobel Group AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Zumtobel Group AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Dornbirn (pta000/04.09.2025/07:30 UTC+2) - Zumtobel Group AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025/2026 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://z.lighting/de/group/investor-relations/finanzinformationen/ Veröffentlichungsdatum: 04.09.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Zumtobel Group AG 
           Höchster Straße 8 
           6850 Dornbirn 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Eric Schmiedchen 
Tel.:         +43 5572 509 1125 
E-Mail:        eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com 
Website:       z.lighting 
ISIN(s):       AT0000837307 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756963800500 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
