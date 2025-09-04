DJ PTA-AFR: Zumtobel Group AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Zumtobel Group AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Dornbirn (pta000/04.09.2025/07:30 UTC+2) - Zumtobel Group AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025/2026 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://z.lighting/de/group/investor-relations/finanzinformationen/ Veröffentlichungsdatum: 04.09.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Zumtobel Group AG Höchster Straße 8 6850 Dornbirn Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756963800500 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)