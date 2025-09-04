DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit klarer Ergebnissteigerung

Berlin, 4. September 2025 - Die Fast Finance 24 Holding AG veröffentlicht ihren Jahresabschluss 2024 und verzeichnet ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr mit deutlichem Ergebniswachstum.

Die Holding verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Ergebnissprung: Der Jahresüberschuss stieg auf 1.151.273,35 EUR und übertraf damit das Vorjahresniveau von 448.872,63 EUR um rund 156 %. Der Umsatz legte zugleich kräftig auf 5.738.971,73 EUR zu (Vorjahr: 2.946.134,40 EUR). Diese starke Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und bestätigt die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie.

Die Beteiligung Digisell hat ein Listing-Agreement für die Nasdaq OTC unterzeichnet und entwickelt sich zu einem führenden, KI-gestützten SaaS-Anbieter für kleine und mittlere Online-Händler. Die Plattform analysiert Daten aus über 10.000 Shops, erkennt Optimierungspotenziale und liefert sofort umsetzbare Handlungsempfehlungen. Mit einem adressierbaren Markt von 12 Millionen Händlern und einem klaren ROI - Umsatzsteigerung um 10-20 %, Kostensenkung um bis zu 30 % - ist Digisell optimal für die internationale Skalierung aufgestellt.

Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, kommentiert die Ergebnisse: "Es freut uns sehr, dass wir mit einer starken Bilanz ins Jahr 2025 starten. Der Listing-Prozess für unsere US-Tochter Fast Finance Pay Corp. (FFPP) verläuft planmäßig und ist ein wichtiger Schritt für unsere internationale Positionierung. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen Projekten den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2025 gelegt haben und unsere Strategie der Diversifikation und nachhaltigen Expansion weiter Früchte tragen wird."

Die Fast Finance 24 Holding AG bleibt auch im neuen Geschäftsjahr fokussiert auf wachstumsstarke Segmente wie Finanztechnologie, E-Commerce-Services und nachhaltige urbane Logistiklösungen.

