DJ Sanofis Ekzem-Medikament erreicht in Phase-3-Studie alle Hauptziele

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Sanofi hat mit seinem Medikamentenkandidaten Amlitelimab zur Behandlung bestimmter Hauterkrankungen in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie alle Hauptziele erreicht.

Das französische Pharmaunternehmen teilte am Donnerstag mit, dass Amlitelimab bei Jugendlichen und Erwachsenen, die an atopischer Dermatitis leiden, im Vergleich zu Placebo sowohl bei der Hautreinigung als auch in Bezug auf den Schweregrad des Ekzems Wirksamkeit zeigte. Letztere nahm nach Angaben des Unternehmens im Behandlungszeitraum progressiv zu.

Das Medikament wurde gut vertragen, und in der Studie kamen keine neuen Sicherheitsbedenken auf, so Sanofi.

Laut Sanofi unterstreichen die positiven Studienergebnisse das Potenzial von Amlitelimab als mögliche Behandlung der atopischen Dermatitis. Das Unternehmen untersucht das Medikament in weiteren Phase-3-Studien. Sie sollen den Angaben zufolge bei Erfolg Grundlage für spätere Zulassungsanträge weltweit sein.

September 04, 2025 02:05 ET (06:05 GMT)

