ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Vor dem Pharmatag der Schweizer am 22. September widmete sich Analyst Matthew Weston am Mittwochabend der Entwicklungspipeline und hier den Wirkstoffen der mittleren Phase. Er verschob einige Erwartungen bezüglich der Marktreife nach hinten, gerade für einige Mittel, die kurz vor der Phase III stünden. An seinen Schätzungen für 2025 änderte Weston nichts, kappte aber die Prognosen für die Pharmaumsätze für 2026 bis 2030 im Schnitt um ein halbes Prozent und das Konzernergebnis (Core EPS) um 0,9 Prozent./rob/ag/la



