Die Aktie von Thyssenkrupp nähert sich wieder zweistelligen Kurse an und lässt die jüngsten Tiefs nach den schwachen Zahlen damit weiter hinter sich. Im Fokus steht beim SDAX-Konzern weiterhin die Marinesparte TKMS, die vor der Abspaltung steht und die jetzt weitere Partnerschaften bekannt gegeben hat.So will TKMS die Zusammenarbeit mit Rüstungsfirmen in Indien ausbauen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Mit dem Unternehmen VEM Technologies wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, die die Grundlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
