PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE baut Zusammenarbeit mit niederländischem Gesundheitsdienstleister deutlich aus

Idstein (pta000/04.09.2025/09:00 UTC+2)

Serviceware SE baut Zusammenarbeit mit niederländischem Gesundheitsdienstleister zur Nutzung der Serviceware Plattform deutlich aus

• Serviceware Plattform wird zur Digitalisierung von Prozessen sowie zur Termin- und Ressourcenplanung eingesetzt • Deutliche Verbesserung bei Servicequalität sowie beschleunigte Diagnose und Behandlung für die Patienten und

Effizienzgewinne beim Unternehmen • SaaS-Vertrag mit fünf Jahren Mindestlaufzeit und Umsatz im insgesamt siebenstelligen Euro-Bereich

Idstein, 4. September 2025. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat mit einem renommierten niederländischen Gesundheitsdienstleister eine deutliche Ausweitung der Nutzung der Serviceware Plattform vereinbart. Nach einer bereits gut zweijährigen erfolgreichen Zusammenarbeit in einem zunächst begrenzten Anwendungsbereich setzt das Unternehmen die ESM-Plattform nunmehr deutlich umfassender ein. Bei einer mittleren fünfstelligen Zahl von Patienten werden künftig die Terminierung der Probenentnahme und die nachgelagerten Logistikprozesse durch die Plattform von Serviceware automatisiert geplant, koordiniert und gesteuert. Dabei werden zuvor papierbasierte Abläufe vollständig digitalisiert. Neben konsequenter Fehlerminimierung und Prozessoptimierung profitieren die Patienten von einer weiter beschleunigten Diagnose und damit Behandlung. Der Gesundheitsdienstleister profitiert zudem von einer deutlichen Effizienzsteigerung.

Den Ausschlag für die deutlich erweiterte Zusammenarbeit gaben beim Kunden die guten Ergebnisse aus der bisherigen Nutzung der Serviceware Plattform, die umfangreiche Expertise von Serviceware bei erfolgreichen Implementierungen im Laborbereich sowie ergänzend die umfassenden Zertifizierungen von Serviceware. Die Implementierung der Serviceware-Lösung wird friktionsfrei und reibungslos im laufenden Betrieb des Gesundheitsdienstleisters erfolgen, wobei gleichzeitig eine Vielzahl externer Partner mit angebunden wird.

Mit dem erweiterten Vertrag mit dem niederländischen Gesundheitsdienstleister baut Serviceware das SaaS-Geschäft weiter aus. Der Gesamtumsatz, der sich in den ersten fünf Jahren auf einen siebenstelligen Euro-Bereich summiert, setzt sich zum größten Teil aus wiederkehrenden Erträgen zusammen.

Hereward Burgers, Managing Director Serviceware Benelux: "Wenn eine bestehende Zusammenarbeit so deutlich ausgeweitet wird, verdeutlicht dies die Leistungsfähigkeit unserer AI-nativen Plattform und die hohe Zufriedenheit des Kunden damit. Deshalb freuen wir uns besonders, mit diesem Kunden aus dem Gesundheitsbereich den nächsten Schritt zu herausragendem Service auf digitaler Basis zu gehen. Wir sehen in dieser Kundenbeziehung und im Gesundheitsbereich insgesamt weiteres Potenzial für Serviceware. Es erfüllt uns mit großer Zufriedenheit, dass die Patienten durch unsere Lösung eine beschleunigte Diagnose und Behandlung erhalten."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist AI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen AI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

