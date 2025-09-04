SYNBIOTIC SE bekräftigte ihren Fokus auf Medizinalcannabis und Industriehanf und strebt an, die Umsätze bis 2027 auf 48 Mio. EUR zu verdreifachen, gestützt durch eine starke Nachfrage in Deutschland und Europa. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt bei 26 Mio. EUR, mit dem Ziel der Profitabilität ab 2026. Regulatorische Risiken bestehen fort, da vorgeschlagene deutsche Regelungen den Versandhandel mit Cannabis einschränken könnten. SYNBIOTIC betont jedoch die Widerstandsfähigkeit durch den Vertrieb über Apotheken und Partnerschaften im Bereich Telemedizin. Langfristige Wachstumsperspektiven ergeben sich aus der Liberalisierung von Industriehanf und der EU-Zulassung von CBD. Der globale Markt für Medizinalcannabis dürfte stark wachsen, wodurch die Tochtergesellschaften von SYNBIOTIC gut positioniert sind. Trotz Umsetzungsrisiken stützen starke strukturelle Rückenwinde eine KAUFEN-Empfehlung und ein Kursziel von 11,80 EUR. Interessierte Investoren finden eine Aufzeichnung unserer jüngsten Konferenz mit dem SYNBIOTIC-Management hier: research-hub.de/events Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/synbiotic-se





© 2025 AlsterResearch