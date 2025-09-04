hier

Das macht Sinn. ASML trat erstmals beim Semicon India Summit auf und stellte dort sein komplettes Lithografie-Portfolio vor. Indien will seine Halbleiterindustrie massiv aufbauen. Bis 2026 soll der Markt laut Prognosen auf 55 Mrd. $ anwachsen, bis 2030 auf mindestens 100 Mrd. $. Treiber sind Smartphones, Automotive, 5G und das Internet der Dinge. Noch generiert ASML dort keine Umsätze. Während China mit 27 % Umsatzanteil weiterhin wichtig bleibt, sorgen US-Exportbeschränkungen für Unsicherheit. Indien könnte sich mittelfristig somit als neuer Wachstumsmarkt für ASML öffnen, neben den etablierten Standorten Taiwan und USA.