Im Gespräch mit Fabian Becker, CFO der Circus SE

Mit einer eigenen KI-gestützten Software-Plattform und ihrer patentierten Robotik-Technologie verfolgt die Münchener Circus SE die Vision, die Nahrungsmittelversorgung künftig vollautonom, effizient und skalierbar zu gestalten. Im Gespräch mit dem Anleihen Finder erläutert CFO Fabian Becker, wie Circus SE dieses Ziel erreichen will, welche Rolle KI, Robotik und Finanzierung dabei spielen - und warum gerade jetzt der Zeitpunkt für den Durchbruch gekommen ist.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Becker, können Sie uns das Geschäftsmodell und die Vision der Circus SE kurz und knapp vorstellen?Fabian Becker: Circus ist der Erfinder und Pionier vollautonomer KI-Robotik im Food-Service-Sektor. Mit unserer patentierten Technologie und der ersten industriellen Skalierung von KI-Robotik in dieser Billionen-Dollar-Industrie, die bislang von KI und Robotik weitgehend übersehen wurde, nehmen wir eine klare Vorreiterrolle ein. Unser Ansatz kombiniert vollautonome Robotik mit eigener Betriebssoftware - gesteuert durch künstliche Intelligenz und eingebettet in ein Ökosystem für vollständig autonome Prozesse.

Unser Geschäftsmodell ruht auf zwei Säulen: Robotik mit unserem patentierten CA-1 und KI-Software mit unserem Betriebssystem CircusOS. CircusOS ist das Herzstück - es steuert, überwacht und optimiert den gesamten Produktionsprozess, vernetzt Geräte und ermöglicht eine skalierbare Plattform für autonome Nahrungsmittelversorgung.

Wir glauben fest an Autonomie in diesem Sektor: Food Service ist historisch eine der größten und essentiellsten Industrien weltweit, zugleich aber eine der am wenigsten automatisierten. Genau hier liegt eine gewaltige Chance - wir sprechen von einem USD 2.6 Billionen-Dollar-Markt. Mit den jüngsten Durchbrüchen in KI und Robotik lösen wir heute Probleme, die lange unlösbar schienen: von massiver Lebensmittelverschwendung bis zum globalen Arbeitskräftemangel bringt Robotik disruptive Wandel in einen Sektor der seit Jahrzehnten kaum Innovation erfahren hat. Unsere Vision ist es, eine globale Infrastruktur für die Ernährung ...

