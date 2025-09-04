Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 04.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Set to Action: Q-Gold vor drastischer Neubewertung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M4W9 | ISIN: CNE100000296 | Ticker-Symbol: BY6
Tradegate
04.09.25 | 16:22
11,425 Euro
-4,15 % -0,495
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
FTSE China 50
HANG SENG
1-Jahres-Chart
BYD CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BYD CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,38511,43516:22
11,38511,42516:23
Markus Weingran
04.09.2025 15:27 Uhr
318 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Meine 5 Favoriten aus Polen!: Salesforce | HPE | Porsche - BYD jetzt aus dem Depot schmeißen!

Nächste Hiobsbotschaft von BYD. Der chinesische Autobauer rechnet jetzt damit fast eine Millionen Autos weniger zu verkaufen als geplant. Damit trüben sich die Aussichten für BYD weiter ein. Anleger sollten verkaufen!Polens Kapitalmarkt steht vor einem Aufbruch. Während die Wirtschaft mit Wachstumsraten von 3 bis 4 Prozent seit Jahren zu den Spitzenreitern der EU zählt, hinkt die Börse in Warschau im internationalen Vergleich noch hinterher. Zwar konnte der marktbreite WIG-Index in den vergangenen fünf Jahren um 109 Prozent zulegen, doch die Marktkapitalisierung beträgt mit 37 Prozent des BIP deutlich weniger als in Frankfurt oder Paris. Damit bleibt Polen für Investoren attraktiv: Das …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.