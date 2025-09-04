Der chinesische Batteriehersteller Eve Energy hat in Chengdu eine Fabrik für Feststoffbatterien eröffnet und dort mit der Produktion der All-Solid-State-Zelle namens Longquan II begonnen. Die auf diesen Zellen basierenden Akkus sollen vor allem unbemannte Fluggeräte und humanoide Roboter mit Strom versorgen. Laut CN EV Post hat Eve Energy diese Woche ein Werk für Festkörperbatteriezellen eingeweiht, das bei Vollbetrieb auf eine jährliche Produktionskapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
